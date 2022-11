Da rapper a benedettino: Giuseppe, 22 anni, è il più giovane al mondo in monastero

Dalla passione per il rap alla vocazione per la vita monastica: un ragazzo di Caorle a soli 22 anni è diventato il monaco benedettino olivetano più giovane del mondo. Giuseppe Frena ha pronunciato la professione temporanea nel santuario della Madonna del Pilastrello a Lendinara, in provincia di Rovigo, dove una comunità di monaci olivetani custodisce il luogo di culto mariano punto di riferimento per i devoti dell’area e non solo.

Giuseppe, quindi, è passato in poco tempo dal comporre rime e canzoni rap alla vita da monaco benedettino: una svolta di vita non indifferente, ora don Giuseppe è entrato nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore.