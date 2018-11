Pisa, Giuseppe trovato morto in casa dagli amici: tre colpi di pistola alla testa

Giuseppe è stato trovato morto in casa dagli amici a 27 anni e adesso si indaga per omicidio in seguito al ritrovamente sabato sera a Casteldelbosco, nel comune di Montopoli Valdarno nel Pisano. Un mistero vero e proprio. La vittima, come riporta Il Tirreno, è è stato trovato morto in casa dagli amici a 27 anni e adesso si indaga perin seguito al ritrovamente sabato sera a Casteldelbosco, nel comune di Montopoli Valdarno nel Pisano. Un mistero vero e proprio. La vittima, come riporta Il Tirreno, è Giuseppe Marchesano , era un perito meccanico che lavorava per un'azienda tedesca. Sul corpo c’erano segni evidenti di colpi d'arma da fuoco: almeno 3 i colpiti che lo hanno colpito alla testa, quasi un'esecuzione sembra.

Il giovane aveva 27 anni, era nato a San Miniato in Toscana, amava molto le moto e i motori. L'ultima volta era stato visto vivo venerdì sera: sabato non aveva mai risposto alle telefonate, così molto preoccupati gli amici sono andati a cercarlo intorno all'ora di cena. Quando sono entrati in casa, davanti a loro una scena terrificante: il ragazzo era a terra in un lago di sangue. Allertato il 118, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.



Sull'episodio indagano i carabinieri secondo i quali si è trattato di un omicidio anche se non sono ancora chiare le circostanze nelle quali sia maturato il delitto. Il giovane abitava nella casa da un paio d'anni. È stato un vicino, a tarda ora, ad avvicinare i militari per riferire che la sera precedente aveva udito dei colpi che con il senno di poi avrebbero potuto essere spari. L'uomo è stato ascoltato a lungo nella notte. Nella casa viveva saltuariamente anche una sorella di Marchesano, gli inquirenti stanno scandagliando la vita familiare dell'uomo.

Domenica 11 Novembre 2018, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 10:18

