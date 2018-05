Milano, furto in casa del sindaco Sala: rubati orologi e gioielli

Furto a casa del sindaco Giuseppe Sala lo scorso fine settimana a Milano. Un colpo che sarebbe stato eseguito in modo poco sofisticato, presumibilmente con un grosso piede di porco, forse nemmeno con la contezza di trovarsi a casa del primo cittadino. Lo riportano oggi alcuni quotidiani.



È questa l'ipotesi che segue la Polizia di Stato, che ha svolto i sopralluoghi nell'abitazione, in zona Brera, insieme alla Polizia Scientifica e sta adesso cercando di trovare immagini utili alle indagini dalle telecamere del circondario.



A essere trafugati sarebbero stati un orologio di marca antico, alcuni altri ori, e degli oggetti personali. Lasciati lì il pc e i documenti. Non è la prima volta che avvengono furti nel palazzo dove abita il sindaco. Sala si era recato nella sua casa al mare, in Liguria, per il weekend, rientrando domenica sera, ed è quindi probabile che il furto sia avvenuto sabato sera.

Martedì 29 Maggio 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 12:11

