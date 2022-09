Brindisi, incidente in scooter: Giuseppe muore a 37 anni. Il dolore sui social: «Ti vogliamo bene»

Morto a 37 anni per un incidente in moto a Brindisi. Giuseppe De Vincentis stava tornando a casa dopo una serata con gli amici, quando alle 2.30 di mercoledì 7 settembre è stato protagonista di un terribile incidente, che non gli ha lasciato scampo.

Rosario Raffa, rapper di 18 anni muore dopo l'incidente in moto. Il ricordo: «Aveva grandi progetti»

L'incidente

Giuseppe De Vincentis era alla guida di uno scooter Yamaha X-Max. Secondo i primi riscontri avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che sono ancora da accertare, ed è stato sbalzato via finendo con violenza sull'asfalto, mentra la moto ha proseguito la sua corsa per alcuni metri. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno potuto solo stabilire l'orario del decesso.

Tantissimi i messaggi pubblicati sui social sin dalle prime ore della mattina. «La tua allegria ha sempre e da sempre contagiato tutta la Città, sei stato, sei e sarai il figlio che qualunque genitore avrebbe voluto, ti abbiamo voluto e ti vogliamo bene», si legge. Lascia i genitori Giuseppe e Patrizia e due fratelli. I funerali si svolgeranno alle ore 10 di giovedì 8 settembre nella chiesa di San Giustino de Jacobis.