Domenica 7 Luglio 2019, 12:53

Un anno e mezzo per una sentenza di primo grado, due e mezzo per il secondo grado di giudizio, tre anni e mezzo di attesa per il terzo. Finire nelle spirali della giustizia italiana, significa intraprendere un disperante viaggio ai confini della realtà che non ha pari negli altri Paesi d'Europa. Solo la Grecia e la Bosnia-Erzegovina fanno peggio di noi, quando si parla di tempi medi per la celebrazione di un processo. Per il resto il Belpaese si aggiudica a mani basse la maglia nera tra i 45 Paesi del Vecchio continente che aderiscono al Consiglio d'Europa.