Globe Theatre a Roma, cede parte della scalinata: Quindici ragazzi (tra 16 e 17 anni) coinvolti, 6 feriti

Crollo al Globe Theatre di Roma. Una parte della struttura ha ceduto durante uno spettacolo teatrale a cui stava assistendo un gruppo di studenti. I vigili del fuoco stanno intervenendo all'interno di Villa Borghese per il crollo parziale di elementi strutturali del teatro. Sei ragazzi sono rimasti feriti, trasportati in ospedale. In totale sono 15 i giovani convolti nell'incidente e hanno un'età compresa tra i 16 e i 17 anni.

Crollo al Globe Theatre, cosa è successo

Una decina di ragazzi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e aiutati a uscire dalla struttura. Secondo quanto indicato dai presenti, i giovani sono in buone condizioni e il 118 si sta occupando di effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Le operazioni di soccorso

Sono tutt'ora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Comandante Provinciale VVF di Roma, Funzionario di servizio, Capo Turno Provinciale, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

