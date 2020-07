Goletta Verde, a sorpresa il Circeo inquinato. L'acqua di Cerveteri diventa cristallina

Anche il Circeo inquinato quest'anno entra a fare parte delle spiagge non pulite, mentre Marina di Cerveteri supera l'esame relativo ai test di Goletta Verde: i prelievi e le analisi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente. Le acque di Ladispoli (foce del Rio Vaccina) non sono più da bollino verde ed entrano nella lista delle acque inquinate. Sugli 11 prelievi effettuati in provincia di Roma sei sono risultati fortemente inquinati (Fregene, Fiumicino - Torre Clementina-, due punti ad Ardea, Torvajanica, Nettuno - via Matteotti), 1 inquinato (Ladispoli). Santa Severa, Marina di Cerveteri, Canale dei Pescatori e Anzio passano invece l'esame.

Mare, Goletta Verde: un punto inquinato ogni 54 chilometri di costa

Resta sempre molto inquinata l'area di Ardea, mentre per il secondo anno consecutivo risulta senza in buone condizioni il canale dei Pescatori a Ostia.

Ecco la mappa interattiva delle spiagge inquinate

Legambiente ha monitorato dal 30 giugno al 2 luglio, 25 punti sulla costa e 14 di questi sono risultati con dati oltre i limiti di legge. In praticolare 9 sono stati giudicati “fortemente inquinati” e 5 “inquinati”. «Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con i quali l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare» ha spiegato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio.

Su San Felice Circeo, Legambiente specifica che la rilevazione è stata fatta su un punto specifico, ossia sulla spiaggia fronte Rio Torto e aggiunge che «sul Portale delle Acque del ministero della Salute le altre zone del Circeo sono considerate balneabili con giudizio delle acque “sufficiente”»

A segnalare una delle novità più importanti di quest'anno è proprio Scacchi: «Dai rilievi di Legambiente a bordo di Goletta Verde è emerso che purtroppo anche in un punto il Circeo è inquinato, mentre Marina di Cerveteri, a differenza dello scorso anno risulta essere pulita, mentre resta sempre molto inquinata Scauri, davanti alla foce del Rio Recillo». Nella lista nera purtroppo entra a far parte anche l'area di Fondi, in particolare le aree vicino alla foce del canale di Sant'Anastasia e di quello tra via Guado I e la strada Consortile.

Brutte sorprese per i romani che scelgono Fregene: anche quest'anno l'0area vicino alla foce del fiume Arrone risulta «fortemente inquinata».

Fa un grande balzo in avanti invece Anzio: il lido dei Gigli (foce del fosso Cavallo Morto - lungomare delle Sterlizie) se nel 2019 secondo le rilevazioni era addirittura fortemente inquinato, quest'anno risulta "entro i limiti"

Nettuno è tra 9 punti che risultano "fortemente inquinati (non migliora rispetto al 2019), così come Foce Verde che invece lo scorso anno risultava essere nella lista delle spiagge con inquinanti "entro i limiti"

Sempre in provincia di Latina è Fondi a deludere: vicino alla foce del canale di Sant'Anastasia le acque sono sporche (lo scorso anno erano entro i limiti). Sperlonga invece ce l fa e quest'anno conquista la classifica delle aree pulite. Leive migliroamento per Taqruinina che da "fortemente inquinata" passa a "inquinata".

E le altre spiagge? Ecco quelle da bollino verde: Montalto di Castro, Santa Severa, Terracina in ben tre punti (San Vito, porto Badino, spiaggia di Levante), Gaeta, Marina di Minturno (sbocco canale di scolo a sud della darsena).

Bollino rosso (sono fortemente inquinate invece) Fiumicino (Torre Clementina), Torvajanica.

LA PROVINCIA DI ROMA NEL DETTAGLIO - Su undici prelievi in provincia di Roma sono risultati 6 “fortemente inquinati” e 1 “inquinato”. Si tratta della foce del fiume Arrone a Fiumicino (loc.Fregene), del ramo della foce del Tevere presso Torre Clementina a Fiumicino, del punto a mare di fronte la foce del canale all'altezza di via Filadelfia a Pomezia (loc.Torvajanica), delle foci del Rio Torto e del Fosso Grande, entrambe ad Ardea, del punto sul canale Loricina nei pressi di via Matteotti a Nettuno. “Inquinato” il punto alla foce del Rio Vaccina a Ladispoli. Entro i limiti 4 punti sulla spiaggia nei pressi di via Olimpo in località Santa Severa a Santa Marinella; il punto sul Fosso Zambra a Marina di Cerveteri; il Canale dei Pescatori a Ostia e il punto a mare di fronte la Foce fosso Cavallo Morto a Lido dei Gigli ad Anzio.

LA PROVINCIA DI LATINA - Dei dodici punti indagati in provincia di Latina sono risultati 3 “fortemente inquinati” e 3 “inquinati”. “Fortemente inquinati" i punti nella spiaggia nei pressi di Foce Verde a Latina; nel mare di fronte la foce del Rio Recillo a Marina di Minturno e il punto sulla spiaggia di fronte Rio Torto, (incrocio tra viale Europa e via Gibraleon) a San Felice di Circeo, quest'ultimo era stato anticipato nel corso di un blitz di Legambiente lo scorso 14 luglio. “Inquinati” 2 punti a Fondi (alla foce del canale Sant'Anastasia e in mare fronte foce del canale pedemontano tra via Guado I e la strada consortile) e uno a Formia, sulla foce del Rio Santacroce in località Gianola. Entro i limiti tre punti campionati nel territorio comunale di Terracina: sulla spiaggia a destra della foce del canale Sisto, sulla spiaggia a destra della foce del fiume Portatore e sulla spiaggia la spiaggia di levante adiacente alla darsena del porto. Nessun superamento del limite di legge anche per la spiaggia su via Colombo (all'incrocio con via Doria) a Sperlonga, sul punto in corrispondenza del torrente Lorgato a Gaeta e sullo sbocco del canale a sud della darsena a Marina di Minturno.

I risultati sono stati presentati questa mattina, alla presenza anche di Cristiana Avenali, responsabile contratti di

fiume della Regione Lazio e Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura. «Oltre la metà delle analisi di Goletta Verde mostra che ci sono serie criticità da affrontare lungo la costa del Lazio - spiega Scacchi - e ci rivolgiamo in primo luogo ai comuni, ai quali chiediamo di leggere con attenzione questi risultati, causati, senza ombra di dubbio da difficoltà depurative o scarichi illegali di reflui. Inviamo alle Amministrazioni Comunali e alla Regione, alle forza dell’ordine e agli stakeholders territoriali questi risultati, perché ciascuno faccia il possibile nella risoluzione dei problemi, potenziando i depuratori e fermando l’abusivismo fognario che è una delle gravi conseguenze dell’abusivismo edilizio e dell’aggressione del cemento sulle coste».

«Se la mala depurazione è il problema principale da affrontare per restituire ai cittadini tratti di costa più puliti, non meno importanti sono i controlli dei punti critici che portano l’inquinamento al mare e l’informazione rivolta ai cittadini» commenta Andrea Minutolo responsabile scientifico nazionale di Legambiente.

Ultimo aggiornamento: 15:39

