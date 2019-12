Golf spezzata in due contro l'albero: morto Inglis, papà da 4 mesi

Un'esistenza felice allietata dalla nascita, il 23 agosto, di una figlia, avuta dalla compagna Irene; un'attività imprenditoriale che gli dava soddisfazioni; tante amicizie e passioni, come quella per la Juve, di cui era tifosissimo tanto da andare a vedere la finale di Champions a Berlino, per le auto, specie d'epoca, e per i kart, che condivideva proprio con l'amico fraterno Andrea Zampieri.



Tutto infranto in un attimo, come quella potentedove ha perso la vita. Martellago (Venezia) è sotto shock per la tragica fine, a soli 45 anni, di, ma il pensiero va anche al dramma umano che sta vivendo il conducente della vettura, il 34enne Andrea Zampieri, che se l'è cavata per miracolo, ma che dovrà portare per sempre il macigno di aver causato la morte del suo miglior amico: sarà indagato per omicidio stradale. I due del resto sono nati, sempre vissuti e sono conosciutissimi in paese, come le loro famiglie: Nadia, mamma di Inglis, ha gestito per anni una tabaccheria in via Castellana e papà Fiorenzo guidava gli scuolabus (lascia anche la sorella Federica e il nipotino Nicolò); Andrea è il titolare dell'omonima impresa di onoranze funebri di famiglia. Si erano conosciuti, con un altro gruppo di giovani del posto, perché appassionati di go-kart: ne avevano acquistato uno e quando potevano andavano a correre. Erano diventati quasi inseparabili e per loro la domenica mattina era un rito ritrovarsi, passare un paio d'ore in compagnia e fare un giro in macchina: facevano colazione a Martellago, andavano a prendere il giornale a Robegano e poi lo spritz.

Ieri li hanno visti fare colazione alla pasticceria Venexiana e poi Andrea ha accompagnato l'amico a Scorzè presso la sua attività, la 4S Racing, che si trova in via Speri 4 vicino al luogo del sinistro: Inglis dopo le scuole professionali aveva lavorato a lungo come dipendente nel settore dei cerchi in lega per auto ma poi con un socio aveva avviato una sua impresa di vendita all'ingrosso di cerchi, ricambi e accessori per auto, con sede prima a Campocroce di Mirano e poi a Scorzè. Erano ormai a destinazione quando la Golf si è schiantata. «Pensare che dovevano andare con la Mercedes Classe A di Inglis» riferisce in lacrime la compagna Irene, 30 anni. I due erano assieme da due anni e mezzo, si erano conosciuti al residence Ca' dei Dogi, all'interno di Ca' della Nave, dove abitavano tuttora. «Inglis era generoso, altruista, una brava persona ed era attaccatissimo alla piccola - continua Irene -: era la sua principessa, diceva che era la cosa più bella che avesse fatto nella sua vita. Aveva tanti amici e passioni, ma era dedito prima di tutto al suo lavoro e alla famiglia. Avevamo appena trascorso giorni felici, la festa per i 4 mesi della bambina, Natale: ora mi ritrovo da sola con la nostra bimba».

Sconvolta anche una coppia di vicini di casa. «Inglis era una persona d'oro, stava bene, aveva il suo lavoro, la sua famiglia, aveva appena avuto una bambina: la vita sa essere crudele». L'unica consolazione è che almeno Zampieri si è salvato. I suoi genitori, in vacanza in montagna, avvisati del fatto, sono corsi al suo capezzale a Dolo, Il giovane però è moralmente a pezzi: non sa capacitarsi di aver provocato il decesso del suo migliore amico e non sa spiegarsi cosa sia successo, come ci sia finito contro quel platano. A Zampieri piacevano i motori e la velocità, ma lo descrivono tutti come un guidatore esperto, un ragazzo con la testa sulle spalle. Saranno le indagini a fare luce sulla cause dello schianto: i funerali di Libralesso, la cui salma si trova all'obitorio di Noale, saranno fissati quando arriverà il nulla osta dalla Procura. «Quella che ha scosso il nostro comune è una tragedia enorme - conclude il sindaco Saccarola - Penso alla bambina appena nata di Inglis Libralesso e alla compagna ma anche ai suoi genitori, una famiglia conosciuta e ben voluta da tutti a Martellago. Tutta la comunità è loro vicina».



