Escono al largo con il gommone per fare il bagno: due turisti spariscono nel nulla

Mercoledì 24 Luglio 2019, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 09:59

Due dispersi in mare a Torre Pali da questa mattina. Due persone sono uscite in gommone per fare il bagno appena al largo e, di loro, non si è più saputo nulla.Il gommone, invece, è stato avvistato da una donna dopo che il forte vento di maestrale lo aveva disancorato dal fondale. Sul posto stanno convergendo le motovedette della Guardia costiera, l'elicottero e gli ausiliari con le moto d'acqua.