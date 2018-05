Governo, proclami alla prova dei fatti

Giovedì 10 Maggio 2018, 08:19

C’eravamo lasciati, dopo un’ultima giornata di colloqui e incontri tra Mattarella e le forze politiche, con la prospettiva di un esecutivo istituzionale o di tregua che, senza una larga maggioranza parlamentare, avrebbe soltanto indebolito il Quirinale nella sua funzione di arbitro e garante e condotto l’Italia verso un voto anticipato pieno d’incognite. Ci troviamo, allo scoccare della venticinquesima ora, con la possibilità che nasca un governo politico tra Salvini e Di Maio.L’impressione è che i due giovani leader abbiano sempre avuto in testa l’esito che a breve potrebbe determinarsi, anche quando sono parsi sul punto di litigare o separare i loro destini. Avevano solo bisogno di neutralizzare l’ostacolo che più di altri impediva la sottoscrizione del loro patto politico-generazionale e che per entrambi, anche se in modo diverso, era rappresentato da Silvio Berlusconi. Essersi spinti sino alla richiesta perentoria di elezioni anticipate nel cuore dell’estate, essere arrivati al limite dello sgarbo istituzionale nei confronti del Presidente Mattarella, dà la misura, se non altro, della loro determinazione, non priva di una certa astuzia. Il capo di Forza Italia, perso il Pd come possibile sponda o interlocutore, si è alla fine trovato dinnanzi ad un micidiale tenaglia: dissanguarsi nelle urne fra qualche mese, cedendo definitivamente il comando del centrodestra a Salvini, oppure dare il via libero ad un governo del quale non potrà fare parte.er Berlusconi quest’ultimo esito sarebbe certamente un cedimento, dopo la caparbia resistenza delle ultime settimane, durante le quali ha fatto di tutto per dissuadere il suo alleato leghista dall’abbracciare i grillini. Ma guardiamo con pragmatismo anche l’altra metà del bicchiere. Dopo che Di Maio lo ha politicamente trattato da reprobo, il Cavaliere l’ha costretto a riconoscere che il diavolo non è più tale se la sua benevola astensione serve a conquistare il palazzo del potere. Per un uomo orgoglioso già questa è una piccola vittoria. D’altro canto, il dispiacere di non stare al governo verrebbe certamente compensato da una maggiore libertà di manovra per Forza Italia, a livello politico e parlamentare: sganciarsi dalla Lega potrebbe persino essere un bene se il rischio è continuare ad appiattirsi sulle posizioni di quest’ultima sino ad esserne lentamente fagocitata.Berlusconi, se davvero renderà possibile l’intesa Lega-M5S, potrà anche dire di aver fatto un piacere al Paese, risparmiandogli una lacerante campagna elettorale e l’ennesimo governo non eletto dai cittadini. E di aver dato una mano, nel segno della responsabilità, anche al Capo dello Stato: quest’ultimo troppo rispettoso della volontà dei cittadini e della lettera costituzionale per desiderare davvero un governo ispirato dal Colle e per di più dalla vita parlamentare assai incerta. Alla sua età, ottenute tutte le garanzie personali che gli occorrono e che certamente gli verrebbero date, Berlusconi può ben accontentarsi del ruolo di saggio statista che agisce per il bene collettivo.Resta ovviamente da capire che governo potrebbe mai essere quello tra Salvini e Di Maio, se alla fine nascerà. Un monstrum politico-parlamentare, che finirà per isolare l’Italia dal concerto internazionale, o l’inizio di un cambiamento reale della scena politica che in realtà gli elettori, sul filo del loro profondo malcontento, hanno già certificato e soprattutto fortemente voluto?In linea di principio, un simile governo politico, per quanto non privo di incognite, sarebbe alla fine preferibile rispetto a soluzioni istituzionali o tecniche che, oltre a non garantire nulla sul piano dei risultati come l’esperienza recente italiana insegna, aumenterebbero solo il risentimento degli elettori verso il Palazzo e darebbero fiato alla propaganda sulla democrazia conculcata dai poteri forti.Sul piano concreto, saranno invece tutti da vedere (e valutare) gli uomini messi eventualmente in campo, a partire dalla figura terza che dovrebbe guidare il nuovo esecutivo giallo-verde, e i punti del programma che verrà concordato: dalla politica economica (con l’Italia spaccata elettoralmente in due sarà difficile rendere compatibile il sostegno al mondo produttivo del Nord e gli aiuti al Sud senza lavoro) alla politica estera (la smetterà Salvini con le sue esternazioni putiniste, incompatibili con un Paese che non può e non deve perdere il suo ancoraggio euro-atlantico?).Programma che poi, dettaglio non secondario, bisognerà anche cercare di realizzare, quale che sia: un modo quest’ultimo per passare finalmente dai proclami alle realizzazioni concrete e per mettere alla prova due partiti che sinora sono stati imbattibili soprattutto sul piano della propaganda e delle promesse. L’opposizione, in Parlamento e nelle piazze, è una rendita di posizione che frutta consenso, il governo una responsabilità che può farlo facilmente perdere. Di un simile esperimento potremmo amaramente pentirci, se dovesse andare male per una qualunque ragione, ma almeno nessuno avrebbe più alibi o scuse: né i grillini, né i leghisti, tanto meno gli italiani che li hanno generosamente votati.