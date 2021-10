Scontro tra due auto sul Gra, 4 i feriti estratti dalle lamiere: uno è grave

Un incidente tra due auto è avvenuto dieci minuti prima dell'una sulla corsia esterna del Grande raccordo anulare, all'altezza dello svincolo per la Casilina. Quattro i feriti, il più grave è stato tirato fuori dall'abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti per tagliare le lamiere ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi.

A scontrarsi due auto, con in totale quattro persone a bordo. Un uomo, è rimasto ferito in modo grave, perchè rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo di una delle auto coinvolte. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L'uomo è stato affidato al 118 e condotto in ospedale in codice rosso.