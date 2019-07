CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Luglio 2019, 09:03

Fuori dalle graduatorie a scorrimento le maestre con diploma. Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso di 27 maestre diplomate entro l'anno scolastico 2001-2002, confermando la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che il 20 dicembre 2017 aveva escluso dalle graduatorie a esaurimento provinciali (denominate Gae) tutti gli insegnanti in possesso del solo diploma. Per la Suprema Corte è legittimo «l'operato amministrativo ove ha negato ai ricorrenti l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie (graduatoria permanente che consente l'immissione in ruolo per scorrimento) pur essendo invece consentito agli stessi di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto che permettono, comunque, di svolgere l'attività di insegnamento con il solo diploma».