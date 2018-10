Livorno, graffio del gatto letale: anziana muore dissanguata nel cortile di casa

E' morta dissanguata per... colpa di un gatto. L'hanno trovata senza vita nel cortile di casa sua a Vada (Livorno). Silvana Masotti di 88 anni, era morta per dissanguamento nel giro di pochi minuti, probabilmente dopo essere stata graffiata alle gambe dal gatto della vicina.



La storia è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno. Dalle indagini si è appreso che la donna assumeva alcuni fluidificanti del sangue: questi farmaci le sono stati probabilmente fatali quando, dopo essere stata ferita alla gamba dal gatto, hanno impedito la coagulazione del sangue, che ha continuato a fuoriuscire fino a provocare la morte. Sembra che a graffiare la signora sia stato il gatto dell'inquilina che viveva al piano terra del palazzo di Silvana.

L'anziana, evidentemente, non è riuscita a lanciare l'allarme: in quel momento non c'era nessuno con lei e ad accorgersi della tragedia è stata proprio la vicina proprietaria del micio.

Sabato 20 Ottobre 2018, 22:02 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 22:40

