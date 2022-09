Graphic novel dedicata al generale Dalla Chiesa: ora è online

Un volume dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, presentato a Roma il 1° settembre scorso, nell’aula magna della Scuola ufficiali Carabinieri. L’opera, che nasce grazie della collaborazione tra Stato Maggiore Difesa, comando generale dell’Arma dei carabinieri e struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, è stata realizzata dagli autori Matteo Demonte e Ciaj Rocchi, Edizioni Solferino, in occasione del quarantesimo anniversario dell’assassinio del Generale, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’Agente di Pubblica Sicurezza Domenico Russo.

Il volume, che delinea in maniera sintetica una delle figure più emblematiche del XX secolo, un eroe che ha attraversato uno dei periodi più difficili della storia nazionale moderna, quale quello della lotta alla mafia e del terrorismo, è in corso di distribuzione gratuita, in formato fumetto, a tutti gli Istituti scolastici di secondo grado del territorio nazionale, per il tramite dei Comandi territoriali dell’Arma. L’iniziativa è stata molto apprezzata dai dirigenti scolastici che metteranno l’opera a disposizione degli studenti, direttamente nelle biblioteche degli istituti.

Inoltre, in occasione del 102^ anniversario della nascita del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, a partire da oggi, 27 settembre, sarà possibile sfogliare gratuitamente, in formato e-book, la graphic novel sul sito www.difesa.it.