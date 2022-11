Gratta e vinci da 20 euro, vince 5 milioni di euro. E nel piccolo paese tutti si chiedono chi sia il fortunato

Da qualche ora a Chiuduno, un paesino di semila abitanti in provincia di Bergamo, tutti si chiedono: «Ma chi è il vincitore?». È caccia al fortunato dopo che la Tabaccheria Brio ha comunicato che un cliente che aveva scelto un gratta e vinci da 20 euro e ora potrà tornare a casa con il clamoroso bottino da 5 milioni di euro, la massima vincita possibile. Il tagliando è stato venduto lo scorso 19 ottobre ma solo nelle scorse ore la titolare Stefania Gugolati ha condiviso la notizia sui social dopo aver ricevuto la notifica da Lottomatica. «La nostra tabaccheria è proprio fortunata - ha scritto su Facebook, postando la foto di un Gratta e Vinci della serie "Il Miliardario Maxi", come quello della vincita record - E non è la prima volta che strappiamo sorrisi».

Già, perché solo pochi anni fa, nello stesso locale, era stato vinto il premio massimo di "Win for life", ovvero una rendita di 3mila euro al mese per 20 anni. E anche gratta e vinci fortunati da 50 e 100mila euro. «I clienti mi chiedono chi sia stato il vincitore, ma non ho idea di chi sia - ha raccontato - Spero sia una cifra finita a una persona che ne ha davvero bisogno. E mi piacerebbe che si facesse vivo, così potremmo festeggiare insieme». Per il momento, però, nessuno si è fatto avanti. Potrebbe essere di un residente del paese ma anche di un cliente di passaggio.