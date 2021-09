Gratta e vinci sequestrato in una banca di Latina, arrivano i funzionari dei Monopoli di Stato

Il biglietto Gratta e vinci più famoso d'Italia è al sicuro, in piazza della Libertà, nella sede del comando provinciale dei carabinieri. I militari l'hanno sequestrato nella filiale della banca Intesa Sanpaolo in via Cerveteri dove era stato depositato in attesa di incassare la vincita di 500.000 euro, che sarebbe stata versata su un conto aperto appositamente nello stesso istituto di credito.

