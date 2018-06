I tre attivisti dell'associazione animalista

Coordinamento fermare Green Hill

sono stati condannati oggi in primo grado a Milano a un anno e mezzo di carcere per avere occupato, il 20 aprile 2013, i locali del dipartimento di Farmacologia dell'Università Statale di Milano liberando un centinaio di cavie, tra cui topi e conigli che si trovavano in gabbia in vista delle sperimentazioni. Il pm aveva chiesto un anno e tre mesi di carcere. Le accuse sono violenza privata, occupazione di edificio e terreno pubblico e danneggiamento aggravato.

Lunedì 25 Giugno 2018, 22:33 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 00:40

