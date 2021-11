Quarta ondata, la validità di green pass e tamponi cambia. Cresce il fronte contro i No vax

«La validità del Green pass resta a 12 mesi, ma il governo monitora l’andamento dei contagi e sulla base di questi valuteremo la durata futura» del lasciapassare verde. Le parole di Mariastella Gelmini, ministro agli affari regionali e in prima linea nella lotta al Covid, sintetizza così la posizione del governo. Ma la chiave di lettura delle parole dell’esponente forzista è quel... «valuteremo». E ciò non vale solo per la durata del Green...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati