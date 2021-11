Green pass falso, fermato dai carabinieri: moldavo 48enne offre soldi ai militari per lasciarlo andare via

Lo hanno fermato con un Green pass non valido, probabilmente falsificato, ha tentato di corrompere i carabinieri offrendo loro denaro. È successo a Migliarino, in provincia di Ferrara. I militari hanno proceduto al controllo di un furgone con targa straniera. Alla guida vi era un moldavo di 48 anni, che stava trasportando merci di vario genere.

APPROFONDIMENTI IL CASO Green pass falsi ma funzionanti venduti a 100 euro su Telegram:... IL CASO No vax, la rabbia in chat dopo le restrizioni: «Gli saltiamo... LA PANDEMIA Variante Omicron, il suo viaggio in Europa: «La donna...

No vax, l'ultima follia: “Home bar” dal 6 dicembre, spesa in comune e tutti a casa insieme

Mauro Passarini, il medico di Ravenna ammette «finte vaccinazioni» ai No vax: circa 300 pazienti venuti apposta da fuori

L'uomo, trovato in possesso di un green pass non valido, che si ritiene falsificato, ha offerto diverse banconote ai carabinieri chiedendo di lasciarlo proseguire nel viaggio. I Carabinieri però hanno arrestato l'uomo per il reato di istigazione alla corruzione e l'Autorità Giudiziaria, informata, ne ha disposto la liberazione. Sono in corso le verifiche circa la falsificazione del green pass.