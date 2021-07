Green Pass falsi in vendita online, la truffa su Telegram: «100 euro a certificato e pacchetti familiari»

Green Pass falsi venduti a 100 euro su Telegram. Un gruppo che promette di attivare certificati verdi in 48/72 ore senza sottoporsi a tampone o vaccino, ma semplicemente fornendo tessera sanitaria e documento d'identità (e pagando la somma richiesta). Non è chiaro se quanto messo in vendita venga poi realmente recapitato a chi completa l'acquisto, ma il gruppo Telegram conta già più di 14mila iscritti e, stando a quanto scrivono in chat gli amministratori, 1.200 falsi Green Pass sarebbero già stati venduti in tutta Italia.

APPROFONDIMENTI IL PREMIER Draghi: «L'appello a non vaccinarsi è un invito a... COVID Green pass, discoteche chiuse. Ira dei gestori. Draghi:... LA PANDEMIA Variante Delta in Europa, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Olanda: la...

Green Pass falsi, come funziona la truffa su Telegram

L'organizzazione di questo (presunto) servizio illegale di contraffazione è molto minuziosa: c'è un listino prezzi, ci sono diversi metodi di pagamento e spiegazioni di ogni tipo sono a disposizione degli utenti iscritti in chat. Nei messaggi si legge: «Per ottenere il Green Pass grazie al nostro aiuto non sarà necessario fare alcun tampone, né vaccinarsi e neppure essere guariti antecedentemente dal virus. Dovrai essere semplicemente in possesso di una tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento in corso di validità».

Il listino prezzi è dettagliato: un Green Pass digitale costa 100 euro, mentre in versione cartacea il prezzo sale a 120. «Viste le diverse richieste ricevute da parte di interi nuclei famigliari, abbiamo deciso di lanciare dei pacchetti famiglia», si legge nella chat del gruppo. Così per un nucleo composto da 4 persone il costo è di 300 euro, mentre per 6 persone si sale a 450.

Gli admin del gruppo assicurano: «I nostri Green Pass sono documenti regolarmente rilasciati dal sistema sanitario europeo e sono pertanto documenti reali. Non sono documenti editati! Al fronte di qualsiasi controllo risulterà perfettamente valido! Sui documenti sono presenti i QR Code regolarmente attivi e funzionanti». I pagamenti possono essere effettuati tramite Bitcoin, o buoni Zalando, Amazon o Playsafecard. Provando a mettersi in contatto con la "persona" preposta alla vendita, si legge il messaggio «torneremo online tra qualche ora». La truffa potrebbe dunque essere già stata scoperta e sventata, ma la sensazione è che con l'obbligatorietà del pass verde sempre più spesso assisteremo a fenomeni di questo tipo.