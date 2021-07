Green pass, obbligo da lunedì: sì ai ristoranti al chiuso con una dose, in palestra e discoteca servirà il richiamo

Con 38 milioni di “green pass” già scaricati anche per i presidenti di Regione è difficile mettersi di traverso. L’obbligo del lasciapassare inizierà ad essere introdotto da lunedì, per tutte le attività al chiuso. Quindi, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, anche per chi intende accedere a bar e ristoranti al chiuso. Non sarà necessario quando si prende il caffè al banco o si consuma al tavolino all’aperto, ma la disposizione apre la strada...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati