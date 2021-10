Green pass e mascherina, torna la settimana bianca

In arrivo le settimane bianche con il certificato verde. Un anno fa la stagione sciistica fu interrotta dopo due giorni a causa del Covid. Per questo ieri, a Breuil-Cervinia, la partenza è stata accolta con il sorriso, anche se vanno applicate le nuove norme anti Covid. Cervinia parte per prima, ma poi seguiranno le altre località: ad esempio Cortina d’Ampezzo dovrebbe riaprire le piste il 27 novembre, ma sono già in azione gli impianti di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati