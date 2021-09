Green pass obbligatorio anche per idraulici, elettricisti, baby sitter, colf e volontariato: decreto in arrivo

Idrauilici, elettricisti, colf e baby sitter, e anche chi opera nelle associazioni di volontoriato. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il decreto sul «super Green Pass» che il governo si appresta a varare sarà valido per tutti i lavoratori, nessuno escluso.

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori

Compresi, dunque, anche Partite Iva e lavoratori che offrono i loro servizi occasionalmente, come appunto idraulici ed elettricisti. Anche categorie che potevano sembrare fuori dall'obbligo di passaporto vaccinale, informa l'Adnkronos, in realtà dovrebbero essere incluse nel pacchetto di misure in arrivo per l'estensione del green pass. Il decreto condiviso questa mattina in cabina di regia è sul tavolo del Consiglio dei ministri delle 16.

Le multe

Il nuovo decreto che introduce il green pass nel mondo del lavoro prevederebbe inoltre sanzioni da 600 a 1.500 euro. È quanto avrebbe spiegato il governo, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province. La sanzione riguarderebbe sia chi non mostra il certificato verde sia chi omette i controlli.