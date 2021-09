Green pass, colf, taxi e smart working: la guida completa tra controlli e sanzioni

L’estensione del Green pass a 23 milioni di lavoratori, pubblici e privati, è ormai questione di giorni. Dal 15 ottobre il lasciapassare verde sarà obbligatorio non solo su treni, aerei, bus e navi e per il personale scolastico, ma sarà indispensabile per entrare in ufficio, in fabbrica, per la colf, l’idraulico e il tassista. E non sono poche le domande che attendono risposte, per evitare che quello che Mario Draghi chiama «strumento di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati