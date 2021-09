Zona rossa, Fedriga: «Con il Green pass non si chiude, mai più lockdown»

«Se anche una Regione dovesse passare in zona arancione o rossa, col Green pass si può tenere aperto». Lo ha ipotizzato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla trasmissione "Morning News" su Canale 5. Secondo Fedriga, è «sbagliato paventare nuovi lockdown perché quest'anno abbiamo armi in più che danno un'alternativa»: «non possiamo più permetterci che in arancione si chiudano i ristoranti».

«Chiusure solo per i non vaccinati», la linea di Fedriga alle Regioni

Fedriga ha poi precisato di essere «contrario a chi vorrebbe mettere il Green pass anche per andare in bagno», perché si deve «trovare un equilibrio sociale per tenere assieme il Paese». Cosa che «Matteo Salvini ha fatto con grande lungimiranza». «Dobbiamo accompagnare il Paese e non pensare che ci siano le istituzioni che ordinano e il cittadino che esegue», ha concluso.