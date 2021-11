Greta Beccaglia: «Io molestata in diretta ho paura dell’indifferenza, ma tornerò allo stadio»

Racconta di aver passato la notte insonne, scossa e arrabbiata per ciò che le è accaduto. «Avevo l’adrenalina a mille, una cosa del genere non mi è mai successa». Greta Beccaglia ha 27 anni, è una giornalista che lavora con l’emittente regionale Toscana Tv. Sabato sera si occupa del collegamento dallo stadio Castellani di Empoli per la partita con la Fiorentina, i viola perdono e lei si piazza sotto la curva ad aspettare i tifosi sconfitti....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati