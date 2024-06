Greta Spreafico, svolta nell'inchiesta: «C'è un indagato, è stata uccisa». Il giallo dei due testamenti e le accuse all'ex

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, la donna comasca scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) due anni fa in circostanze misteriose. La Procura di Rovigo nei giorni scorsi ha riaperto il caso: c'è un fascicolo con un nuovo indagato, su cui vige il massimo riserbo. Si indaga per omicidio e occultamento di cadavere.

Potrebbe dunque configurarsi l'ennesimo caso di femminicidio in Veneto: nei giorni scorsi era stato ritrovato un corpo semi decomposto e privo di parte degli arti inferiori in una spiaggia del Delta del Po e si pensava potesse trattarsi proprio della donna, ma solo un’autopsia lunga e complessa di cui non si hanno ancora i risultati potrebbe confermarlo, perché l’ipotesi era stata subito scartata.

La scomparsa due anni fa

Era il 4 giugno del 2022 quando di Greta Spreafico, rocker 53enne di Erba (Como) - città tristemente nota per un altro celebre caso di cronaca - si persero le tracce. Ed è stata la determinazione dei familiari a indurre i pm a non smettere di indagare sulla sua scomparsa, con una vicenda sullo sfondo: lo scontro per la sua eredità, tra la famiglia e l'ex fidanzato Gabriele Lietti.

La famiglia accusa l'ex fidanzato

Il mistero da due anni tormenta i familiari, il fratello Simone e la mamma 83enne. «Siamo fiduciosi che stavolta la verità possa venire a galla», afferma Simone al Corriere. I parenti avanzano sospetti proprio sull'ex fidanzato, con cui Greta conviveva a Porto Tolle: Lui l'aveva allontanata da noi, ma soprattutto dalle cure. Greta seguiva un trattamento psichiatrico che con lui aveva interrotto. L'uomo non ha mai replicato alle accuse della famiglia.