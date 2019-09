Greta Thunberg insultata su Facebook, licenziato allenatore delle giovanili Grosseto. E lui chiede scusa

uno degli allenatori della squadra dei giovanissimi dell'Unione sportiva Grosseto 1912, è stato licenziato dalla società per aver rivolto pesanti insulti sessisti su Facebook a Greta Thunberg . Il caso era stato segnalato due giorni fa dalla giornalista Selvaggia Lucarelli e oggi i quotidiani danno la notizia della decisione del Grosseto di licenziare l'allenatore. «Abbiamo licenziato Casalini - spiega in una nota l'Unione sportiva Grosseto 1912 - per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici. Vista la gravità di quanto affermato dal signor Casalini, la società ha provveduto a sollevare lo stesso dall'incarico con effetto immediato, dissociandosi completamente dalle affermazioni lette su Facebook, riservandosi di procedere per vie legali per tutelare la propria immagine nelle sedi opportune».E Casalini, dopo essere stato esonerato, ha chiesto scusa per il vergognoso commento pubblicato: