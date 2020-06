Grosseto, spara alla moglie e si suicida: lei è gravissima in ospedale

Ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. Lui è stato trovato morto mentre la donna è ferita ed è stata trasferita con l'elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Siena: questa la situazione in una casa di Grosseto, dove stanno intervenendo i carabinieri. Al momento l'ipotesi al vaglio è di un omicidio-suicidio. Sul posto il magistrato di turno della procura di Grosseto, Giovanni De Marco. I fatti si sarebbero svolti la notte scorsa in un'abitazione alla periferia di Grosseto, in via Aurelia, nella zona artigianale.

Secondo una prima ricostruzione, la scorsa notte l'uomo, un 60enne, avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita con la stessa arma. La donna versa in gravissime condizioni all'ospedale di Siena..

Ultimo aggiornamento: 11:37

