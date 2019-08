Grosseto, sparatoria nella notte: ucciso un 35enne e ferito gravemente un ragazzo di 18 anni

VEDI ANCHE

Lunedì 12 Agosto 2019, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 11:21

Un uomo di 35 anni è statocon un colpo di arma da fuoco al torace a, in provincia dila notte scorsa.nelle stesse circostanze, sempre con uno sparo, un ragazzo di 18 anni ricoverato in gravi condizioni all' ospedale di Siena dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. In precedenza, secondo quanto si apprende, il 18enne avrebbe raggiunto, non si sa se da solo o se aiutato da qualcuno, l'ospedale di Follonica da dove è stato trasferito a Siena in elicottero. Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire il fatto di cronaca . La vittima e il ferito dellasarebbero stranieri.