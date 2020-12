GROTTAMMARE - E' caduto un grande pino nel parco giochi di via Volta a Grottammare in seguito alle piogge e alle folate di vento dei giorni scorsi. L’albero è caduto tra la recinzione di una palazzina privata e i giochi presenti nel parco. Non ha causato danni né ferito persone, l’area è stata transennata.

