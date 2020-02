Guasto sulla linea ferroviaria tra Latina e Formia, ritardi fino a 3 ore e un treno cancellato

«Sta tornando gradualmente alla normalità, dalle 10.45, la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Napoli, via Formia, fortemente rallentata - a tratti sospesa - dalle 6.30 per un guasto tecnico agli impianti di circolazione dei treni fra Monte San Biagio e Priverno». Lo ha comunicato alle 12 Rfi, specificando che «le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenute per ripristinare le normali condizioni di circolazione. I treni in viaggio hanno subito ritardi fino a tre ore, mentre sette convogli sono stati limitati nel percorso e uno cancellato».



Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA