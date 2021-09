Moto sotto un camion, un morto a Gubbio

GUBBIO-Un uomo è morto nel pomeriggio di giovedì a Gubbio, in località Padule, dopo aver perso il cotnrollo della moto su cui stava viaggiando. Il motocilcista è finito sotto un camion. Inutili i soccorsi di vigili del fuoco e 118, il conducente della motocicletta è morto sul colpo. La vittima è molto conosciuta in città perché lavora con una nota azienda dell'eugubino. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per permettere i rivili da parte dei carabinieri.