Gubbio, esplosione in un magazzino: un morto e quattro feriti. Vigile del fuoco intossicato

PERUGIA - Pesante il bilancio della violenta esplosione che si è verificata venerdì pomeriggio a Gubbio, in provincia di Perugia. Tra le persone rimaste sotto le macerie - secondo fonti ospedaliere - ci sarebbe infatti una vittima. Un'altra persona sarebbe invece in contatto con i soccorritori. Trasferito in eliambulanza a Cesena, invece, un uomo gravemente ustionato. Un quarto ferito, con trauma da schiacciamento, sarebbe invece stato trasportato nel vicino ospedale di Branca. Le informazioni, come è facile immaginare, sono ancora molto frammentarie. Soccorso anche per un vigile del fuoco, rimasto intossicato: «Il nostro collega - riferiscono dal comando provinciale - è in ospedale, ma fortunatamente sta bene!». Dalla centrale del 115 si parla anche di una donna al momento dispersa, anche se non v'è certezza che si trovasse nello stabile.

I vigili del fuoco di Gubbio, supportati dai colleghi del comando provinciale di Perugia, stanno effettuando un intervento molto delicato a Gubbio, dove nel pomeriggio di venerdì si è registrata un'esplosione. Ignote, al momento, le cause. Secondo le prime informazioni, il grave incidente si sarebbe registrato in un magazzino di edilizia. Un operaio sarebbe già stato estratto vivo dalle macerie, mentre altri sarebbero ancora intrappolati. Oltre alle ambulanze, per prestare soccorso ai feriti si è alzato in volo anche un elicottero. Secondo fonti dei vigili del fuoco, anche un secondo operaio sarebbe stato estratto vivo. Le operazioni sono in corso. All'esplosione è seguito un incendio.

L'esplosione è avvenuta in località Vocabolo Canne Greche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, le esplosioni sarebbero avvenute in un laboratorio in cui viene trattata cannabis a scopo terapeutico. L'esplosione avrebbe quindi determinato il crollo del solaio dell'abitazione che si trova sopra al laboratorio. Sul posto anche le forze dell'ordine.

In aggiornamento