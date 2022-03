​«Guerra in Ucraina, noi con i medici e infermieri russi che scrivono a Putin»

In home page sul British Medical Journal la lettera di15 mila tra medici, infermieri e altri professionisti sanitari russi indirizzata a Vladimir Putin, sollecitandolo a cessare le ostilità nei confronti dell’Ucraina. Ora l’appello, lanciato in nome dei principi deontologici e del Giuramento, viene raccolto e condiviso dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la Fnomceo, per voce del suo Presidente, Filippo Anelli. «Il coraggioso monito dei colleghi russi non può lasciarci indifferenti - afferma -. Non può non toccarci profondamente in quanto medici: perché fa leva su quei principi di tutela della vita, della salute psico-fisica, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, che sono il fondamento anche del nostro Codice, del nostro Giuramento. Principi universali, che riecheggiano quasi con le stesse parole nei diversi Codici di Deontologia medica».

