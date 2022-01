Bimbo e papà mutilati dalla guerra, dalla Siria in Italia per guarire

Cos’è che unisce Siena e Idlib? Non più solo una foto, per quanto di fortissimo impatto emotivo. La città del Palio, delle contrade in competizione ma pronte ad unirsi quando c’è da far del bene, e quel dilaniato angolo di Siria senza pace, si saldano da oggi. Indissolubilmente. In nome di Munzer Al-Nazzal e del figlioletto Mustafà, il papà senza la gamba destra, persa nel 2016 durante un bombardamento al mercato di Idlib, ed il suo piccolo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati