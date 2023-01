Guerriglia ultrà, il ministro Piantedosi: «Non servono altre Leggi»

«È una cosa vergognosa, stiamo già immaginando le controffensive» le parole del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto sui fatti verificatisi domenica sull'autostrada A1 tra le tifoserie di Napoli e Roma. «Avevamo fatto prevenzione sulla possibilità che le due tifoserie si incrociassero in autogrill, come avviene spesso: ogni domenica impegniamo migliaia di uomini per casi come questo. Era difficilmente immaginabile arrivare a quello che si è visto domenica. Non potevamo fare niente di diverso».

Pronte le controffensive? «Ci sono già stati quattro arresti, tutti quelli identificati saranno sottoposti a procedimento penale oltre a quelli amministrativi come il Daspo. Lavoreremo con la Lega Calcio e l’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Evidentemente questi soggetti si riducono a questo perché l’azione di prevenzione negli stadi è evidentemente efficace» ha continuato a La7. «Vietare trasferte? Quando avremo segnali di pericolo lo faremo. Non abbiamo bisogno di nuove Leggi, sperimenteremo quelle esistenti che offrono già strumenti necessari. Ma le Leggi non risolvono tutto».