Guerrina Piscaglia, le ossa trovate sono di un animale. Il marito contro il frate congolese condannato per omicidio a Chi l'ha Visto: «Faremo causa alla diocesi di Padre Graziano»

Chi l'ha Visto? ripercorre la vicenda di Guerrina Piscaglia, la donna di Ca' Raffaello scomparsa nel 2014 e per il cui omicidio e occultamento di cadavere è stato condannato il frate congolese Padre Graziano. Il sacerdote, che continua a celebrare la messa tranquillamente, ha subito tutti e tre i gradi di giudizio, ma continua a professare la sua innocenza. Il marito di Guerrina, Mirko, attraverso il suo legale annuncia in studio che farà causa alla diocesi di Arezzo e all'ordine di Padre Graziano per non aver preso provvedimenti prima e dopo l'accaduto. Infatti, il prete, anche se sta scondando la sua pena in carcere, continua a serviere messa.



I resti di Guerrina non sono mai stati trovati e le ossa rivenute in una grotta nelle vicinanze non appartengono a lei. Si è recentemente appurato, infatti, che sono di un animale. La notizia ha spento le speranze della famiglia di avere un corpo da seppellire. L'appello è che Padre Graziano parli una volta per tutte, ma gli avvocati che lo assistono hanno annunciato un processo di revisione. «È legittimo, ma dovrebbero esserci delle prove che non sono emerse», sottolinea il legale del marito.



Mirko, intanto, è deciso a fare causa alla diocesi e all'ordine sacerdotale perché non sono intervenuti prima della scomparsa di Guerrina, nonostante fossero a conoscenza dei precedenti del frate e in paese era risaputo che aveva comportamenti poco consoni all'abito che porta. E c'è di più: la chiesa gli consente ancora di celebrare messa. Padre Graziano è stato condannato a 25 anni di carcere. Ultimo aggiornamento: 18 Giugno, 01:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA