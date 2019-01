Obbligati a viaggi irregolari, con orari e chilometraggi oltre i limiti di legge, in alcuni casi anche carichi non consentiti tanto che in una occasione, beccato ad un controllo stradale, aveva rimediato una contravvenzione e perso dieci punti della patente.



Per Rossella Martin, l'avvocato che assiste l'uomo, un camionista 45enne dipendente di una ditta di trasporti di Paese (Treviso), si tratta di un caso di mobbing sul lavoro ed estorsione. Il giudice per le indagini preliminari Gian Luigi Zulian non ha accolto le richieste di archiviazione del pubblico ministero e ha disposto nuove indagini. La vicenda si è svolta tra il 2016 e il 2017. Il 45enne avrebbe subito in più occasioni intimazioni, se non proprio minacce, a svolgere viaggi irregolari. «O parti e fai come ti dico io o ti licenzio» sarebbero state le parole del datore di lavoro.

Sabato 26 Gennaio 2019, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2019 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA