Hacker e ransomware, ecco le tecniche che minacciano Stati, società multinazionali e cittadini

Sotto attacco c’è anche l’Olanda, il diffondersi del ransomware si sta trasformando in «una crisi nazionale» e «la sicurezza del Paese è in pericolo» hanno detto i direttori di tre importanti società olandesi di sicurezza informatica (Eye, Hunt & Hackett e Northwave) che hanno chiesto un intervento urgente del governo. Dopo il caso della Regione Lazio, si stanno accendendo i riflettori su una guerra che in realtà è già in corso da tempo, con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati