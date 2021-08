Sito regione Lazio hackerato, ultimatum a vuoto: i dati non sono stati diffusi

Per ora i dati sensibili di 5,8 milioni di residenti nel Lazio non sono stati messi in vendita nel dark-web. Ad oggi non ci sarebbe stata alcuna conseguenza dopo l’ultimatum dei pirati informatici scaduto venerdì sera alle 23.00. Nel frattempo, però, la pagina con il link dove gli hacker fornivano istruzioni sull’aggressione cyber e il pagamento del riscatto è stata rimossa dagli stessi “attaccanti”. Hacker che avrebbero agito, probabilmente,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati