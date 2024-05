Halili Elmahdi, arrestato a Torino il terrorista appartenente all'Isis: si definiva «cellula dormiente pronta all'azione»

È stato arrestato dalla Digos di Torino, guidata dal dirigente Carlo Ambra, Halili Elmahdi, 29 anni, considerato l'autore dei primi testi di propaganda jihadista scritti in italiano. Marocchino naturalizzato italiano, è accusato di associazione terroristica dello Stato Islamico.

Attivisti islamici tra gli infiltrati nelle università italiane. L’allarme del Viminale

Halili Elmahdi, i precedenti

In manette era finito già due volte, nel 2015 e nel 2018 quando viveva a Lanzo, nel torinese, sempre con l'accusa di terrorismo e di legami con il Daesh di cui portava avanti una campagna di radicalizzazione e proselitismo condotta sul web.

Dopo la condanna gli era stata tolta la cittadinanza italiana. A fine luglio del 2023 era stato scarcerato, ma per intoppi burocratici non era stato espulso. Secondo gli inquirenti durante la sua detenzione avrebbe rafforzato il suo credo fondamentalista, assumendo sempre più atteggiamenti violenti, all'interno del carcere, ma anche dopo quando è tornato il libertà.

Imam “italiani” tenuti d’occhio dai Servizi, ora sono quasi 500: chi sono e cosa fanno

L'appartenenza all'Isis

Dall'inchiesta della polizia di stato, coordinata dalla procura di Torino, è emerso che nel suo periodo di detenzione carceraria che successivamente dopo essere tornato in libertà, ha dichiarato con orgoglio di continuare ad appartenere all'Isis paventando più volte propositi bellicosi e violenti.

Si definiva «cellula dormiente pronta all'azione»

Elmahdi Halili, il cittadino di origine marocchina arrestato questa mattina dalla polizia di Torino, a conclusione di un’indagine condotta dalla Digos torinese, con l’accusa di partecipazione ad associazione terroristica internazionale, secondo gli investigatori quando era detenuto nel carcere Bancali di Sassari, avrebbe prospettato l’intenzione e di compiere azioni violente. Dalle indagini, infatti, emerge che in una lettera inviata durante la reclusione si sarebbe definito “cellula dormiente” che “passerà all’azione presto per neutralizzare il nemico” e sempre in carcere avrebbe conservato una foto di un terrorista islamico corredata da frasi in urdu riportanti frasi che invitavano i ‘soldati dello Stato islamico’ a 'sfoderare le spade’ e si sosteneva che o ci sarebbe stata la vittoria o avrebbero incontrato Allah come martiri. Il 29enne, considerato autore dei primi testi di propaganda jihadista in italiano, era già stato arrestato due volte, nel 2015 e nel 2018, sempre con l’accusa di terrorismo. A fine luglio 2023 era stato scarcerato ma per intoppi burocratici non era stato espulso e sempre lo scorso anno, secondo quanto emerge ancora dalle indagini, durante la frequentazione di una moschea a Torino nel corso di una funzione religiosa avrebbe prima aggredito l’Imam con frasi in lingua araba e italiana e poi lo avrebbe colpito con pugni al volto.