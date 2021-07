Hina Saleem, uccisa dal padre perché voleva vivere all'occidentale. Il fratello toglie la foto dalla tomba «Troppo svestita»

Hina Saleem continua a essere vittima di violenza da parte della famiglia. A distanza di 15 anni dal suo assassinio, per mano del padre, Hina Saleem viene ancora tormentata. La foto sulla sua tomba non poteva rimanere lì, «era in canottiera». Il fratello ha rimosso dalla lapide la foto nella quale appariva sorridente e vestita all'occidentale, come voleva e come non le fu permesso a costo della vita.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati