Hotel annulla le camere prenotate dai futuri sposi per i loro ospiti: la struttura accoglierà i migranti. E il matrimonio salta

Immaginate di pianificare per mesi il vostro matrimonio, studiando a fondo ogni minimo dettaglio e di ritrovarvi a un giorno dalle nozze nel caos più totale. È quello che è successo a Gary e Deanna, una coppia di New York, che ha vissuto un vero e proprio incubo. Colpa dell'hotel che doveva ospitare gli invitati. Ecco il racconto dei due sposi.

Cosa è successo

Deanna ha 35 anni, mentre il compagno Gary ne ha 37.

Originari di New York, si dovevano sposare a giugno. Ma l'hotel che avrebbe dovuto ricevere gli invitati, ha annullato all'improvviso le 30 camere che avevano prenotato, mandando all'aria tutti i piani. Gli sposi, insieme a 10 damigelle, cinque testimoni dello sposo e ospiti provenienti da California, Florida, Arizona, Minnesota, Connecticut, New Jersey, Long Island e Westchester, avevano programmato di soggiornare al The Crossroads Hotel di Newburgh, a circa 20 minuti dal luogo dove si sarebbe tenuta la cerimonia.

(New York Post):#Hotel set to take #NYC migrants abruptly cancels 30 rooms soon-to-be newlyweds booked for their guests : Mifsud and Gary Moretti, 37, had their wedding upended after an Orange County hotel set to take in migrants .. https://t.co/Gr3FtfXca4 — NewsOnePlace.com (@newsoneplace) May 14, 2023

Il motivo

L'hotel ha annullato le camere, per ospitare gli immigrati che vengono portati in autobus negli hotel di Westchester e della Hudson Valley, mentre New York fatica a far fronte all'afflusso di immigrati che si riversano oltre il confine, scrive il New York Post. Gli sposi hanno contattato la struttura, ma non sono riusciti a trovare una soluzione. Così hanno dovuto spostare le nozze, causando disagi anche agli invitati che avevano prenotato i loro viaggi per giugno. «Ci siamo sentiti scartati, delusi e arrabbiati perché ci hanno messo da parte solo per guadagnare un dollaro in più per l'hotel. Non è giusto», hanno detto gli sposi. Molti degli invitati non riusciranno a riprogrammare il viaggio per la nuova data e non saranno quindi presenti il giorno delle nozze.