Roma, incendio in ex hotel occupato: 2 bimbi tra i 9 feriti. Gente giù dalle finestre per salvarsi

Alcuni occupanti per sfuggire alle fiamme si sono lanciati dalle finestre del primo piano dell'edificio.

Sabato 10 Novembre 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 12:32

Un incendio di spaventose dimensioni si è sviluppato nell'ex hotel Eurostar di via Prenestina, alla periferia di Roma. Le fiamme sono divampate all'ultimo piano dello stabile attualmente occupato da alcuni stranieri e da diverse persone senza fissa dimora. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco e diverse pattuglie polizia che hanno salvato numerosi occupanti. Al momento si segnalano nove feriti: sono stati portati in diversi ospedali in codice rosso. Tra questi anche due bambini. Uno dei vigili del fuoco ha avuto un piccolo malore.