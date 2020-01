I carabinieri su Facebook: «A tutte le pattuglie: avvistata la Befana, aiutarla a velocizzare le consegne»

Una pattuglia appiedata dei Carabinieri ha incrociato per strada la Befana. L'ha riconosciuta per il suo inconfondibile abbigliamento e per il suo mezzo di locomozione: la scopa. A darne notizia, con una buona dose di ironia, è proprio l'Arma dei Carabinieri sui social. "Come ogni anno l'anziana signora munita del suo strano armamento è stata riavvistata aggirarsi nello spazio aereo per la consegna di dolci e carboni. Att tutte le pattuglie presenti sul territorio per velocizzare le consegne". Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dei Carabinieri corredato da foto dei due militari assieme alla celebre vecchina tanto amata dai bambini. Insomma anche l'Arma in supporto della Befana nel giorno dell'Epifania. Un modo davvero simpatico per celebrare questa festività.



