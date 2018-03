Nuovo corridoio umanitario a Fiumicino: in arrivo 85 bambini dalla Siria

Giovedì 29 Marzo 2018, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 21:10

Quest’ultima settimana di marzo ha visto arrivare all’aeroporto di Fiumicino circa 85 profughi, in buona parte bambini, arrivati dalla Siria e da altri paesi della Libia. Persone finalmente salve dall’odio della guerra grazie al corridoio umanitario aperto in Italia nel 2016, che ha accolto inizialmente 1000 disperati e rinnovato a novembre scorso, per offrire asilo ad altre mille vite, che non hanno alternativa di sopravvivenza se non quella di scappare dal proprio paese, e che se non fosse per questi progetti umanitari, potrebbe solo tentare il così detto “viaggio della speranza”, o della morte. Ad accogliere famiglie, donne sole, malati, anziani e soprattutto minorenni, oltre alle autorità, sono stati tantissimi bambini già rifugiati e anche italiani, che con in mano un lungo striscione bilingua di benvenuto, cantavano la loro gioia per i nuovi arrivati. Due mattine quelle appena trascorse, di grande commozione e di tanta speranza. I profughi, secondo la filosofia “dell’accoglienza diffusa”, saranno dislocati in tutta Italia, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Liguria al Lazio, dalla Sardegna alla Sicilia, dove li aspettano le strutture delle organizzazioni promotrici, e anche privati pronti a contribuire con la propria casa.Ma cosa siano i corridoi umanitari, come siano iniziati e cosa comporti per i cittadini italiani tale ospitalità, è il caso di saperlo, la notizia è che: è tutto positivo.Si chiama Mediterranean Hope, ed è il progetto ideato e promosso dalla federazione delle chiese evangeliche in Italia, dalla Tavola Valdese e dalla Comunità di Sant’Egidio, che in sinergia virtuosa tra società civile e le istituzioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, il Ministero dell’Interno, il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, hanno sottoscritto protocolli d’intesa per accogliere i rifugiati di guerra. Questa concretezza tutta italiana, ha fatto da progetto pilota per l’Europa, e sulla scia positiva di quanto fatto dal 2006 ad oggi, anche in Francia e Belgio si sono aperti i gli stessi corridoi umanitari.È importante dire che il progetto, ad alto profilo solidale, è totalmente autofinanziato: i corridoi umanitari non pesano in alcun modo sullo Stato perché i fondi provengono in larga parte dall’8x1000 dell’Unione delle chiese metodiste e valdesi, ma anche da raccolte e donazioni private.Gli obiettivi sono molteplici: evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti bambini; impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre; concedere a persone in “condizioni di vulnerabilità” (come le vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità) un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario (visto reso possibile grazie all’articolo 25 del Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009, che istituisce il Codice Comunitario dei visti anche per motivi umanitari). I profughi così introdotti in Italia potranno poi fare domanda di Asilo. Il progetto consente di entrare in Italia in modo sicuro per tutti, perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità italiane; una volta arrivati in Italia i profughi non solo sono accolti (nelle strutture ecclesiastiche, della comunità di Sant’Egidio e in famiglie private), ma viene loro offerta un’integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano, attraverso corsi di studio della lingua italiana, la scolarizzazione dei minori ed altre iniziative.I beneficiari di questi viaggi della salvezza, vengono selezionati da liste gestite dell’azione umanitaria, per poi essere trasmesse alle autorità consolari italiane dei paesi coinvolti, per permettere il controllo finale operato dal Ministero dell’Interno.