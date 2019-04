Il piccolo Gabriel ucciso e poi gettato a bordo strada: spunta un super testimone

Sabato 20 Aprile 2019, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 22:49

Per la prima volta, la storia delviene raccontata attraverso i verbali e i rapporti giudiziari e gli atti ufficiali, per una nuova valutazione degli aspetti centrali della vicenda. Una confutazione delle piste seguite in quasi mezzo secolo di indagini che hanno tralasciato e non considerato elementi importanti come la cosidetta ipotesi del. Proprio quest' ultima località, gli inquirenti sentirono all' epoca diversi testimoni che fornirono spiegazioni diverse.Di questo e di altri particolari fino ad ora inediti si parleràdove l'autoreillustrerà, attraverso documenti d' indagine e risultanze investigative gli ultimi sviluppi di un'inchiesta che non ha fatto mai totalmente luce sugli otto duplici omicidi attribuiti al. (Nella foto in basso una scena del crimine dove avvenne uno degli).Secondo la criminologa, l' inchiesta del registaincrina le uniche certezze giudiziarie e riapre il caso. «La vicenda del mostro ha attraversato mezzo secolo di storia giudiziaria ed investigativa del nostro paese- racconta l' autorecome scrivo nel libro ed sottolineo nel documentario è un territorio nel quale sono avvenuti due degli otto duplici omicidi ed vi è anche la localita' dove il "mostro" spedì la famigerata lettera con il feticcio, destinata al magistrato. Una zona dove venne ascoltato un nutrito numero di testimoni, che videro l'uomo seguire la coppia di ragazzi uccisi nel 1984. ( In basso uno degli).. Letti i documenti di indagine e gli atti processuali, non si puo' non pensare che il mostro abbia avuto un legame diretto con questo territorio come frequentatore abituale o anche occasionale. L'autore dei delitti, aveva di sicuro una "base di appoggio" nelle zone mugellane. ( In basso l' autore).Tutti i profiler realizzati dai piu' illustri criminologi,compresa, indicano che le zone mugellane erano i luoghi giusti dove cercare il soggetto».Una nuova edizione del libro uscirà dopo l' estate, doveaffronterà molti altri punti dell', fin' ora sconosciuti.