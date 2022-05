I nuovi Land Rover Defender in servizio alla Guardia di Finanza: ecco gli equipaggiamenti scelti dalle Fiamme Gialle

Per la nuova Land Rover Defender è la prima volta italiana: i 50 esemplari entrati in servizio nella Guardia di Finanza segnano il debutto nel nostro Paese della versione aggiornata del fuoristrada di Jaguar Land Rover. I veicoli sono allestiti per le specifiche operazioni di servizio della GdF, ma la nuova Defender si rivolge a tutti, ha sottolineato il Ceo di Jaguar Land Rover Italia, Marco Santucci. Il top manager ha simbolicamente consegnato le chiavi delle 50 vetture al Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Greco, durante la cerimonia tenutasi presso il Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma. “È un’auto con cui si può viaggiare, è comoda e anche bella”, ha affermato Santucci.

Gli allestimenti per le Fiamme Gialle. Nello specifico 36 Defender 110 3.0 200Cv S - Mild Hybrid consegnate alla GdF hanno l’allestimento dedicato per il Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf). Vestono la tipica livrea in grigio antracite con gli inserti gialli e andranno a comporre buona parte della flotta impiegata per le missioni di soccorso in montagna, per la protezione civile e per le operazioni di tutela ambientale gestite dal Sagf. Hanno anche due fari supplementari da 6 Led posizionati sul paraurti anteriore e la sirena d’emergenza, due fari supplementari da 6 Led sul paraurti anteriore, un gancio di traino estraibile dall’interno dell’auto, i portasci sul tetto (configurazione invernale) e il bull bar anteriore. Naturalmente, c’è spazio per la gabbia che trasporta i cani, usati dal Soccorso alpino per le operazioni di ricerca in caso di valanghe. Un’altra dotazione tecnica peculiare è il verricello elettrico anteriore, un Warn Zeon Platinum 10-S progettato per la Defender con forza di trazione massima di 4.536 kg e cavo di 24 metri. Nell’abitacolo, invece, sono presenti la radio, la luce leggi mappa a Led, due portapaletta da segnalazione, una torcia lunga con base di ricarica, un estintore da 2 kg e le catene da neve.

Altre 12 Defender 110 3.0 200CV S - Mild Hybrid hanno invece un allestimento specifico per i servizi di polizia; includono un porta-arma lunga con caricatore inserito e alloggio porta munizioni, ma escludono altri equipaggiamenti specifici per il soccorso alpino come il verricello e il portasci.

Diesel mild-hybrid. “La sostenibilità è sempre più nelle strategie di Jaguar Land Rover”, ha evidenziato Santucci in merito alla scelta della motorizzazione diesel mild-hybrid. E non sono solo le pubbliche amministrazioni a seguire la nuova strada della mobilità a impatto ridotto: anche gli automobilisti sono attenti ai consumi e alle emissioni dei motori e ai materiali con cui le auto sono realizzate: “Molti clienti, per esempio, preferiscono i tessuti ricavati dal riciclo della plastica estratta dagli oceani”, ha affermato Santucci.

La collaborazione fra Land Rover e Guardia di Finanza, tra le prime amministrazioni pubbliche ad acquistare veicoli attraverso un bando di gara europeo, è iniziata ufficialmente nel 1994, con la fornitura di Defender, Discovery e Freelander, ma già due anni prima, quando divenne preoccupante il fenomeno delle auto blindate che al sud i contrabbandieri utilizzavano come arieti per forzare posti di blocco, la GdF decise di utilizzare alcune Defender, con funzioni di ricognizione e anti-speronamento.