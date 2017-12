I ranger trasformano un mezzo cingolato dell'Esercito in renna e calano Babbo Natale dall'elicottero

Domenica 24 Dicembre 2017, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 21:45

Due grossi rami al posto delle corna, un copertone dipinto di rosso a simulare il naso e una rete mimetica a coprire la sagoma. É così che i ranger del 4° reggimento alpini paracadutisti, qualche giorno fa, hanno trasformato un automezzo cingolato dell'Esercito, solitamente impegnato per operazioni su terreni impraticabili ad alta quota, in una renna.Dopo il successo riscosso lo scorso anno il colonnello Alessio Cavicchioli, comandante del reggimento, ha deciso di riproporre l'iniziativa per la gioia delle circa 700 persone giunte in caserma, la maggior parte delle quali erano bambini. Attorno alla maestosa renna meccanizzata tanti alpini paracadutisti con il cappellino rosso natalizio. La meraviglia e lo stupore sono stati grandissimi quando un ranger nelle vesti di Babbo Natale è giunto dall'alto calandosi da un elicottero NH90 attraverso la tecnica del fast rope. Poi è stato organizzato un collegamento in diretta con gli alpini paracadutisti che sono lontani dalle proprie case perchè impiegati in missione all'estero.